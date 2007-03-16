Во Львове депутат сбил двух студентов

Депутат Львовского областного совета совершил наезд на двух пешеходов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД Украины во Львовской области.

Депутат, находясь за рулем собственной иномарки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где и совершил наезд на, как потом выяснилось, двух студентов одного из львовских высших учебных заведений.

По словам собеседника агентства, инцидент случился сегодня около 2 часов ночи на одной из улиц элитного микрорайона центральной части Львова.

Оба юноши с переломами госпитализированы в больницу.