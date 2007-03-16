Во Львове депутат сбил двух студентов
12:40, 16 марта 2007Общество
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Пострадавшие находятся в больнице
Депутат Львовского областного совета совершил наезд на двух пешеходов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД Украины во Львовской области.
Депутат, находясь за рулем собственной иномарки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где и совершил наезд на, как потом выяснилось, двух студентов одного из львовских высших учебных заведений.
По словам собеседника агентства, инцидент случился сегодня около 2 часов ночи на одной из улиц элитного микрорайона центральной части Львова.
Оба юноши с переломами госпитализированы в больницу.
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