Во Львове депутат сбил двух студентов

12:40, 16 марта 2007
Общество
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Пострадавшие находятся в больнице

Депутат Львовского областного совета совершил наезд на двух пешеходов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД Украины во Львовской области.

Депутат, находясь за рулем собственной иномарки, не справился с управлением и выехал на тротуар, где и совершил наезд на, как потом выяснилось, двух студентов одного из львовских высших учебных заведений.

По словам собеседника агентства, инцидент случился сегодня около 2 часов ночи на одной из улиц элитного микрорайона центральной части Львова.

Оба юноши с переломами госпитализированы в больницу.

 

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