Фильмы, дублированные в России, не получат прокатных удостоверений

Министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК пообещал, что Государственная служба кинематографии Украины не будет выдавать прокатное удостоверение дистрибьюторам, которые будут завозить фильмокопии иностранных фильмов, сделанные в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил вчера на пресс-конференции в Киеве, подводя итоги ста дней работы министерства.

По словам министра, если дистрибьютору будет выгодно сделать фильмокопию на русском языке, то пусть делает на русском языке, но с украинскими субтитрами. Никто им не будет мешать, добавил он.

«То есть все будет делаться здесь, чтобы наши актеры были заняты для дубляжа», – сказал он.

Напомним, что на сегодня в Кабмине почти готово постановление, которым будет регулироваться языковая ситуация в украинском прокате. Ее авторами называют депутатов от Партии регионов Олега ЦАРЕВА и Ирину БЕРЕЖНУЮ.

Проект должен заменить постановление Минкульта от 18 января 2008 года, которым запрещался русский дубляж западных фильмов. В новом проекте эта норма устранена: фильм может быть дублирован на русском языке при наличии украинских субтитров.