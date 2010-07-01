В украинской части Дуная вода поднялась выше исторического уровня

За последние сутки уровень воды в Дунае на ренийском участке поднялся еще на 3 см и достиг 49 см выше критического уровня. Рядом с Измаилом водная стихия поднялась на 35 см выше критической точки.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

С учетом того, что в украинской части Дуная уровень воды превысил свой исторический уровень, и в любой момент речные волны могут прорвать дамбу, подразделения МЧС и госадминистрации придунайских районов готовятся к возможной эвакуации населения сел, которым грозит подтопление.

"Сейчас идет фильтрация плотины в районе Рении. Ее в любой момент может прорвать, - отметили в МЧС. – Хотя 30 июня аварийный отрезок дамбы был укреплен на протяжении 712 метров».

Чтоб координировать на месте усилия отрядов спасателей из близлежащих областей, собранных вместе с техникой у села Орловка Ренийского района, в Одесскую область вылетел глава МЧС Нестор ШУФРИЧ, сообщили в облуправлении МЧС.