Жителя Киевской области задержали за распространение детской порнографии

Сотрудники милиции задержали в Крыму жителя Киевской области по подозрению в распространении детской порнографии.

«Задокументировано восемь фактов сбыта продукции порнографического характера, в том числе с изображениями детей», - говорится в пресс-релизе крымской милиции, переданном агентству УНИАН.

35-летний мужчина попал в поле зрение милиции еще в начале года, но задержать его удалось только сейчас. «Перед задержанием подозреваемому удалось скрыться. В течение весны мужчина, зная, что он разыскивается милицией, путешествовал по курортным городам Крыма, часто менял жилье», - сообщили в милиции.