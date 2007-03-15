Молодой человек взорвал в лифте себя и бывшую подругу

В американском городке Линн (Lynn) в штате Массачусетс молодой человек насильно завел в лифт свою бывшую подругу и привел в действие самодельное взрывное устройство.

Прокурор округа Эссекс Джонатан Блоджетт сообщил, что при взрыве в лифте погибли 23-летний Раймонд Эчаварриа (Raymond Echavarria) и 21-летняя Симара Роблес (Xiomara Robles).

По словам очевидцев, незадолго до взрыва молодые люди поссорились. Они стояли у лифта в офисном здании, где работала Роблес, и кричали друг на друга. Через некоторое время Эчаварриа затолкал в лифт Роблес, зашел в кабину, после чего прозвучал взрыв.

Ребёнок Роблес, который был в момент ссоры с матерью, но которого Эчаварриа оставил на лестничной площадке, не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, 8 января суд запретил Эчаварриа приближаться к девушке, поскольку та обвинила его в похищении с применением холодного оружия. Однако 16 января Роблес сняла запрет. На 17 апреля были назначены судебные слушания в отношении Эчаварриа по обвинению в похищении.

Примечательно, что погибшая женщина работала секретарем в приемной психиатрической клиники, расположенной в здании.

РИА "Новости"