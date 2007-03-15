Катеринчук в Харькове проиграл Кернесу

Дзержинский районный суд г. Харькова принял предварительное решение запретить монтаж сцены и установку соответствующего светового и звукового оборудования для проведения массовой акции гражданского движения «Народная самооборона», которая запланирована на пятницу, 16 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда зачитал на площади Свободы секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

На основании этого постановления суда Г.КЕРНЕС попросил всех присутствующих покинуть площадь, и обратился к милиции с требованием обеспечить вывоз оборудования для установки сцены.

«Прошу исполнить постановление суда, чтобы здесь ничто не монтировалось», - сказал он.

Руководитель отряда милиции Валерий ЛЮТЫЙ дал поручение установить владельца грузовиков и оборудования для обеспечения дальнейшей работы судебных исполнителей.

В это время милиция установила плотный кордон вокруг места событий.

На вопрос журналистов, когда суд рассмотрит по существу иск Харьковского горисполкома с просьбой о запрещении митинга «Народной самообороны», судебные исполнители не ответили.

Харьковчане, которые являются свидетелями событий, критикуют действия городской власти, выкрикивают «Позор!» и призывают участников защитить организаторов митинга и право на проведение мирных акций.

Как сообщал УНИАН, накануне Дзержинский суд Харькова своим решением приостановил действия, связанные с подготовкой к митингу «Народной самообороны», а также рекламу акции в прессе, включая сообщения из громкоговорителей на улицах города.

После этого два народных депутата решили от своего имени организовать встречу с избирателями на том же месте 16 марта. Как сообщил один из них - народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, соответствующая телеграмма от народных депутатов была направлена в Харьковский горсовет.

Однако, когда сегодня на площадь Свободы привезли оборудование для монтажа сцены и прибыл сам Н.КАТЕРИНЧУК, появился секретарь Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС, который выразил протест против проведения встречи с избирателями.