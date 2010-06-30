В Крым перебросили 460 бойцов Внутренних войск

460 бойцов Внутренних войск МВД прибыли сегодня из Киева в Крым для обеспечения охраны общественного порядка в курортных регионах на западе и юге полуострова в летний период.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону начальник пресс-службы крымского командования Внутренних войск Сергей ГВОЗДЕЦКИЙ.

«Они будут нести службу в шести районах Крыма: Раздольненском, Черноморском, Сакском, Евпатории, Алуште и Большой Ялте - в местах скопления наибольшего количества отдыхающих. Военнослужащие также будут привлекаться в места проведения массовых мероприятий - концертов, фестивалей», - сказал он.

Вместе с бойцами прибыли служебные собаки. Правоохранители с собаками будут ночью патрулировать лесопарковую и парковую зоны Крыма.

Дополнительные силы Внутренних войск привлекаются на полуостров уже пятый год подряд. «От них есть реальная помощь, находят грабителей, задерживают по «горячим» следам, пресекают хулиганские действия», - сказал С.ГВОЗДЕЦКИЙ.

Бойцы пробудут в Крыму до 27 августа.