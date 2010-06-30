Херсонский горсовет отказался ликвидировать районные советы

Херсонский городской совет отказался ликвидировать районные в городе советы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовало лишь 12 депутатов из 49 зарегистрированных на сессии депутатов. В целом в Херсонском горсовете работает 76 депутатов.

Проект решения, которым предлагалось ликвидировать в областном центре три райсовета – Днепровский, Комсомольский и Суворовский, в которых в целом работает 140 депутатов, - подготовил депутат горсовета Сергей КИРИЧЕНКО. По его мнению, ликвидация представительских органов власти в районах Херсона должна была улучшить эффективность управления городом и уменьшить расходы на управление.

Как сообщалось, ранее горсовет Харькова принял решение о ликвидации районных в городе советов. Соответствующие проекты решений рассматривают также горсоветы Луганска, Донецка и других областных центров Украины.