ВР усилила наказание для ”сталкеров”

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение правил радиационной безопасности».

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 243 из 249 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Целью принятия закона является обеспечение соблюдения требований режима радиационной безопасности и усиления ответственности за их нарушение.

Как сообщил на заседании парламента народный депутат Украины Василий ГРИЦАК (фракция Партии регионов), законом усиливается административная ответственность за действия, которые выражаются в проникновении в зону отчуждения, самовольном поселении в ней или уничтожении, повреждении или перенесении знаков радиационного загрязнения.

По его словам, повышается размер штрафов за проникновение в зону отчуждения. В частности, для граждан максимальный штраф повышен с 255 до 850 грн., для должностных лиц - с 425 до 1020 грн.

Законом предусмотрена возможность конфискации орудий и средств совершения таких правонарушений.

Предусматривается уголовная ответственность за вынесение или вывоз со специально определенной территории радиоактивного загрязнения радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, преднамеренное их приобретение для использования или приобретение с целью сбыта.