Желающий купить оружие должен будет принести медсправку

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Юрий ПРОКОПЧУК считает, что Верховная Рада после парламентских каникул примет законопроект «Об обороте оружия невоенного назначения», который уже прошел первое чтение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил в эфире Ровенской облгостелерадиокомпании.

По его словам, законопроект предусматривает, что желающий приобрести огнестрельное оружие для личной защиты предоставляет в органы внутренних дел по месту жительства медицинскую справку о том, что состояние здоровья позволяет владеть оружием. Также следует предоставить документы, удостоверяющие лицо и факт оплаты услуг по выдаче разрешения. Граждане, которые будут покупать оружие впервые, обязаны получить справку, что выучили материальную часть оружия и правила обращения с ним.

«Это значит, что огульно оружие никто не будет продавать, ведь будут существовать ограничения. Также состоится усиление ответственности за хранение незарегистрированного оружия» - отметил Ю.ПРОКОПЧУК.

По убеждению народного избранника, «закон не будет повышать уровень преступности, потому что каждый бандит будет знать, что простые граждане смогут дать отпор».