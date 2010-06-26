В Тернополе рядом с АЗС нашли две мины

В Тернополе рядом с автозаправочной станцией нашли две мины времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, немецкие реактивные мины калибром 300 мм нашли во время проведения земляных работ.

Спасатели вывезли боеприпасы за пределы города.

В настоящее время продолжается подготовка к ликвидации мин.