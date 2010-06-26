В Тернополе рядом с АЗС нашли две мины
20:05, 26 июня 2010Общество
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В Тернополе рядом с автозаправочной станцией нашли две мины времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, немецкие реактивные мины калибром 300 мм нашли во время проведения земляных работ.
Спасатели вывезли боеприпасы за пределы города.
В настоящее время продолжается подготовка к ликвидации мин.
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