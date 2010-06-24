Взрыв в Днепродзержинске: виноват учитель химии, проводивший опыты?

Главная версия трагедии в жилом доме Днепродзержинска – взрыв химических веществ в квартире №18, расположенной на втором этаже.

Об этом УНИАН стало известно по результатам заседания Днепропетровской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая состоялась сегодня

По данным комиссии, хозяин квартиры – преподаватель Днепропетровского химико-технологического университета - проводил в квартире химические опыты и хранил химические препараты. На кухне квартиры обнаружены остатки химических веществ. Пострадавший от взрыва преподаватель, 1971 г.р., был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Сейчас в больнице находятся шестеро пострадавших. Двое из них – в состоянии средней тяжести, у четырех - незначительное отравление продуктами горения.

Жители четырех подъездов дома смогут вернуться в свои квартиры до конца дня. Жители девяти квартир подъезда, где прогремел взрыв, отселены. В основном они находятся у родственников.

Предварительно, восстановительные работы в разрушенном подъезде будут продолжаться месяц. На ликвидацию последствий трагедии из бюджета будет выделено 5 млн. грн.