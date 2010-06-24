Объявлен в розыск экс-сотрудник РУВД Киева, где погиб студент

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против бывшего начальника сектора в отделе уголовного розыска Шевченковского райуправления внутренних дел, 27-летнего Рустама ДЕГТЯРЕВА по факту превышения служебных полномочий, которое привело к смерти в 2008 году 33-летнего Тимура Федаса. Экс-милиционер объявлен в розыск.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№136к) со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Дело возбудили еще в 2008 году, когда случилась трагедия с Федасом. Но результаты судмедэкспертизы были противоречивые. И только на днях мы получили окончательные итоги, которые показали, что Федас умер из-за черепно-мозговой травмы, причиненной ДЕГТЯРЕВЫМ», - сообщили в прокуратуре.

В столичном главке МВД уточнили, что Т.Федас был судим за хранение наркотиков.

Газете руководитель пресс-службы ГУМВД Киева Владимир ПОЛИЩУК сообщил, что Т.Федас был задержан по подозрению в грабежах 30 июня 2008 года. «Когда доставляли в райуправление, он пытался сбежать. Его привели в кабинет ДЕГТЯРЕВА. Он с ним побеседовал, и Федаса увели в комнату для временно задержанных. Шевченковский райсуд постановил заплатить штраф - 136 грн. И 1 июля его отпустили. На следующий день он обратился в станцию скорой помощи с травмами скулы, ушной раковины, бедра», - сообщил В.ПОЛИЩУК, добавив, что от госпитализации Т.Федас отказался.

«Но своей маме сказал, что ДЕГТЯРЕВ бил его пластиковой бутылкой с водой по голове. Материалы были переданы в прокуратуру, которая возбудила дело по факту превышения полномочий», - сказал В.ПОЛИЩУК.

В МВД не исключают, что за то, что творилось в стенах Шевченковского РУВД, может ответить его начальник Петр МИРОШНИЧЕНКО (он был назначен на эту должность на то время министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в 2005 году). П.МИРОШНИЧЕНКО сейчас отстранен от обязанностей на время расследования трагедии со студентом Игорем Индыло.

Газета напоминает, что кроме Т.Федаса, в 2008 году в этом же РУВД умер бизнесмен Владимир Шульга - фигурант дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО, а 18 мая этого года там скончался 20-летний студент И.Индыло.