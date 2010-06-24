Где лучше строить дешевое жилье?

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено до конца июня определиться с земельным участком, на котором будут построены демонстрационные дома с использованием новых технологий (дешевое жилье).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«Нам Киевская область предложила площадки в Хотяновке и на Красном хуторе. А позавчера возникло еще одно интересное предложение – на ВДНХ. Мне, например, эта идея больше всего нравится», - сказал он.

В.ЯЦУБА уточнил, что на участке в районе ВДНХ можно было бы построить 10-15 небольших домов.

«Я думаю, что на этой неделе мы примем окончательное решение (по земельному участку - УНИАН)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Минрегионстрой поддерживает строительство дешевого невысотного жилья с использованием новых технологий. Речь идет о строительстве невысотных жилых домов с применением технологии трехслойной стены, состоящей из OSB-плиты, утеплителя и гипсокартона. В.ЯЦУБА пояснил, что такие технологии позволяют ускорить строительство жилья и практически в два раза снизить его стоимость.

По данным министерства, 17 компаний изъявили желание поучаствовать в этом проекте.

По предварительным данным, руководство Киевской области выразило готовность выделить земли для реализации таких проектов, в частности, предложило два варианта размещения улиц: возле Борисполя, в Хотяновке. Также рассматривается вариант строительства домов в районе станции метро «Красный хутор» в Киеве.