Социологи Украины и России просят назвать улицу в честь Юрия Левады

Представители фонда «Демократические инициативы» (Киев) и «Левада-Центр (Москва, Россия)» обратились к мэру Винницы Владимиру ГРОЙСМАНУ с просьбой назвать одну из улиц города в честь известного в мире социолога и политолога Юрия Левады, который родился в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщили инициаторы идеи.

Они предлагают мэру Винницы отметить ученого, назвав его именем улицу и открыв мемориальную доску или присвоить имя Ю.Левады одной из школ Винницы. «Считаем, что это будет большим вкладом в увековечении памяти вашего великого земляка. Убеждены, что это событие также с пониманием и благодарностью будет воспринято всей научной общественностью Украины и России», - говорится в письме-обращении.

«Мы обратились к городскому председателю и нам не отказали, сказали, что когда будет возможность, то это сделают, когда будет новая улица, то, скорее всего, ее назовут именем Ю.Левады. Это важно знать таких славных людей, которые вышли из наших украинских городов», - сказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА.

Руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра «Левада-Центр» Алексей ЛЕВИНСОН рассказал, что Ю.Левада в Москве создал независимый социологический центр, который и до сих пор является ведущим центром социсследований в России. «Ю.Левада был человеком, которого никто из власти испугать не мог и заставить сделать что-то, и сейчас в России это один из немногих центров, который до сих пор сохранил свою независимость. И эту норму поведения социологам нашей стране задал Юрий Левада», - сказал А.ЛЕВИНСОН.

Справка УНИАН. Выдающийся ученый с мировым именем Ю.Левада был основателем научной социологии на постсоветском пространстве. Он родился 24 апреля 1930 года в Виннице, здесь учился в школе №18 и №4, последнюю окончил с золотой медалью.

Умер Ю.Левада в 2006 году в Москве.