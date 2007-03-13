Установится теплая, без осадков, погода

14 марта на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму и Приазовье пройдет небольшой дождь. В западной части ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях 13-17°, в юго-восточной части и в Крыму 3-8° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. На Закарпатье: без осадков; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 13-17° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

15-16 марта сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь 16 марта в восточных областях, Крыму и Приазовье пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, в восточных областях северный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, 15 марта на востоке до 5° мороза; днем 4-9° тепла, в южной части и западных областях до 12°.На Закарпатье: без существенных осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла; в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла.

17-18 марта на большей части территории страны ожидается небольшой и умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом; лишь 17 марта в восточных, а ночью и в западных областях и южной части без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, 17 марта на востоке до 5° мороза; днем 4-10° тепла, в западных областях и местами в южной части до 13°.На Закарпатье: небольшой, 18 марта умеренный дождь, лишь ночью 17 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

В г. Киеве и области 14 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 9-11° тепла; по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла.

15-16 марта сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.17-18 марта. Временами небольшой и умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.