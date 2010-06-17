Профильное министерство против приватизации «Укрметротунельбуду»

Министерство регионального развития и строительства выступает против приватизации Украинской государственной корпорации по строительству метрополитенов и тоннелей «Укрметротунельбуд».

Об этом журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«Я считаю, что он («Укрметротунельбуд» - УНИАН) должен быть государственным. Потому что есть вопросы государственного значения – это и специальные транспортные развязки, и военные вопросы, планирование, стратегические разработки транспортной связи», - сказал он.

При этом министр отметил, что необходимо определиться с подчинением этой корпорации. Он считает, что «Укрметротунельбуд» должен находиться в управлении Министерства транспорта и связи.

«Минрегионстрой должен помогать в том, что касается строительных работ, планирования, экспертизы, а все остальное – это Минтранс», - добавил министр.

В.ЯЦУБА также сообщил, что на сегодняшнем заседании коллегии в министерстве будет принято решение о предоставлении остальным государственным корпорациям, находящимся в управлении Минрегионстроя, - «Укрбуд», «Укртрансбуд», «Укрмонтажспецбуд» - 2-3 месяцев для возобновления их работы, выплат задолженности по зарплате, после чего будет рассматриваться вопрос об их реорганизации или разгосударствлении.

«У них (государственных корпораций - УНИАН) осталось по 5-6% государственного веса. Я считаю, что мы сегодня примем решение, которым предоставим им 2-3 месяца для того, чтобы они или улучшили работу и выплатили людям заработную плату, которую они на сегодня не выплачивают, или будет принято решение о разгосударствлении этих структур», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года заявлялось, что Украинская строительная корпорация «Укрбуд», Украинская государственная корпорация по транспортному строительству «Укртрансбуд», Украинская государственная корпорация по выполнению монтажных и специальных строительных работ «Укрмонтажспецбуд» и Украинская корпорация по строительству метрополитенов и тоннелей «Укрметротунельбуд» будут разгосударствлены до 2013 года, поскольку большинство предприятий, входящих в состав данных корпораций сменили форму собственности и функционируют на строительном рынке как негосударственные.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 мая 2010 г. в составе корпорации «Укрбуд» доля государственных предприятий составляет 16,2%, в корпорации «Укрмонтажспецбуд» - 12,7%, в корпорации «Укртрансбуд» - 19,4%.

В состав корпорации «Укрметротунельбуд» на добровольных основах входят 2 государственные предприятия и 1 хозяйственное общество с государственной долей, управление государственными корпоративными правами и имуществом которого осуществляют региональное отделение ФГИ, Минрегионстрой и Минтранссвязи.

В корпорации «Укрбуд» почти четверть госпредприятий находятся в стадии банкротства и ликвидации, 7,5% государственных предприятий занимаются строительной деятельностью.

В корпорации «Укрмонтажспецбуд» 8 из 17 госпредприятий объявлены банкротами или не работают, 1 госпредприятие занимается строительной деятельность., 16 – проектированием.

В корпорации «Укртрансбуд» 5 из 6 госпредприятий выполняют строительные работы и одно предприятие («Трансметпром») – банкрот.