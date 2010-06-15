В Украине создают налоговый рай для олигархов?

Правительство гражданского общества, которое было создано по инициативе Всеукраинской общественной организации «Гражданское движение Олега Рябоконя», пришло к выводу, что последние изменения в налоговом законодательстве могут привести к созданию “налогового рая” для олигархов.

Речь идет об освобождении от налогообложения дивидендов из иностранных источников, сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО. Так, согласно закону №2156, подписанного Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и вступившим в силу 19 мая 2010 года, от налогообложения освобождаются дивиденды, которые получаются украинскими холдингами от их “повязанных” иностранных компаний. С одной стороны, эта законодательная инициатива рассматривается как стимул для выхода национальных предприятий на зарубежные рынки, поскольку устраняется двойное налогообложение доходов, полученных от деятельности иностранных подразделений украинских компаний. Теперь иностранные дочери украинских холдингов смогут конкурировать на равных на иностранных рынках с точки зрения налогообложения, ведь их прибыль будет облагаться налогом только один раз в стране его получения.

С другой стороны, положения нового закона прописаны таким образом, что теперь те, кто выводит деньги из Украины через свои оффшорные компании-посредники, получают прекрасный случай вообще не платить налог на прибыль в Украине и иметь статус самых богатых людей страны на законных основаниях, отмечает Правительство гражданского общества.

Теперь прибыли из оффшорных компаний можно переводить в Украину в виде дивидендов, которые освобождены от налогообложения в Украине, говорится в сообщении Правительства гражданского общества. Для этого лишь необходимо учредить компанию-посредник, скажем, на Кипре, который не считается оффшорной зоной, а та, в свою очередь, учреждает компанию в любой офшорной зоне с минимальным налогообложением. Тогда включается достаточно простая схема избежания налогообложения, где, скажем, украинский металлургический холдинг производит определенную продукцию и продает ее за рубежом через компанию-посредник, расположенную в одной из оффшорных зон. Потом эта оффшорная компания-посредник продает продукцию по ценам значительно выше и полученную прибыль направляет в виде дивидендов компании-основателю на Кипре, а та, в свою очередь, их отправляет своей материнской компании – украинскому металлургическому холдингу. При такой схеме налоги на прибыли не будут платиться ни в оффшоре, ни на Кипре, и, конечно же, не в Украине.

Правительство гражданского общества предлагает исправить этот законодательный «ляпсус» и получить дополнительные поступления в бюджет страны, и при этом стимулировать настоящие инвестиции украинских компаний за границу. Для этого необходимо ввести налогообложения дивидендов, которые опосредовано получаются от оффшорных компаний, а также отменить обязательное лицензирование инвестиций за границу.