Министр еще не решил, кто привезет в Украину колумбийский сахар

Министерство экономики Украины с 22 июня продлит прием заявок на получение лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты общим объемом 5,825 тыс. тонн происхождением из Сальвадора и 6,433 тыс. тонн происхождением с Колумбии.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономики Украины.

Сообщается, что в связи с возвращением в Минэкономики неиспользованных лицензий субъектом внешнеэкономической деятельности и возобновлением объема сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты происхождением с новых стран-поставщиков, продолжается прием заявок.