Среди задержанных в Киеве мужчин с «калашами» - известный рейдер

Среди задержанных вчера возле столичной гостиницы «Интерконтиненталь» вооруженных людей есть один из организаторов рейдерских захватов предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, отметив, что операция по задержанию преступников проведена в рамках оперативно-розыскной деятельности столичного Управления по борьбе с организованной преступностью.

В результате операции был задержан гражданин Константин П., 1969 г.р., уроженец г. Тамбов Российской Федерации, который проживает и был зарегистрирован в г. Днепропетровск. Начиная с 2008 года, руководил организованной преступной группой, которая совершила рейдерские захваты ряда украинских предприятий.

Кроме того, работники УБОП задержали троих его личных охранников (1983, 1984, 1987 гг. рождения), жителей Харьковской, Днепропетровской области и города Днепропетровск, у которых были изъяты три единицы огнестрельного оружия, снаряженного патронами калибра 5,45 мм, что, по заключениям экспертов, могут применяться не только на охоте.

Теперь против Константина П. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).

Также суд решает вопрос об избрании меры пресечения для остальных задержанных.

Кроме того, как отметили в ЦОС, 13 мая в Киеве были задержаны еще несколько человек, которые входят в состав этой группировки.

В то же время в столичной милиции пока не предоставляют информацию о том, с какой целью задержанные лица находились возле столичной гостиницы «Интерконтиненталь».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Центр общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщил, что утром в центре столицы в автомобиле, припаркованном возле гостиницы «Интерконтиненталь» напротив столичного главка милиции были задержаны трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова.

Как отметили в ЦОС, около 10.15 по линии «102» поступило сообщение о том, что возле гостиницы припаркован внедорожник «Лексус», в котором находятся подозрительные лица. Работники Управления по борьбе с организованной преступностью, прибывшие на указанное место, задержали троих мужчин, у которых обнаружили три автомата системы Калашникова и 6 магазинов, снаряженных патронами калибра 5,45 мм.

Милиция задержала мужчин для установления личности.

В тот же день в гостинице «Интерконтиненталь» началась трехдневная ХІ Международная конференция по экспортному контролю, организованная совместно Украиной, США и Европейским Союзом. В конференции принимают участие 250 представителей из около 70 стран.