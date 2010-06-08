Завтра в Украине - жара

9 июня в Украине будет малооблачно, без осадков; лишь в Крыму ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киевской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

8 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Черноморского 17°, в Днепре возле Киева 21°.