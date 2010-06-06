Политики обещали не брать флаги на 359-летие битвы под Берестечком

В воскресенье, 6 июня, в Ровенской области состоятся торжественные мероприятия по отмечанию 359-й годовщины Берестецкой битвы – самой крупной битвы периода национально-освободительной борьбы украинского народа под проводом гетмана Богдана Хмельницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, по многолетней традиции, торжества пройдут в селе Пляшева Радивиловского района на территории национального историко-мемориального заповедника «Поле Берестецкой битвы».

В мероприятиях примут участие известные политики и общественные деятели, народные депутаты Украины, представители местной власти и общественности.

А начнется празднование годовщины битвы под Берестечком утренней Божественной литургией и вселенской панихидой в одной из церквей, что на территории музея-заповедника, при участии патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА. После крестного шествия и возложения цветов к памятнику украинским казакам и крестьянам состоится народное вече. Запланированы также показательные казацкие соревнования и военный салют.

Накануне областная власть обратилась к представителям политических сил края с просьбой проявить гражданское единство и христианскую мораль, чтобы не устраивать на могилах казаков политических акций. Представители местных организаций партий пообещали не приходить на эти мероприятия под партийными флагами.