Что с пострадавшими в ДТП с кортежем Януковича?

Врачи правительственного санатория "Феофания" оказали помощь потерпевшей в результате ДТП с кортежем Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом "Украинской правде" рассказала сама потерпевшая Виктория ЕСАУЛЕНКО.

Она отметила, что в пятницу в первой половине дня ее родственники связались с Администрацией Президента, после чего к ней приехали врачи из "Феофании".

"Вчера во второй половине дня приезжали два врача из "Феофании". У меня вспухла нога - нужно было посмотреть, нет ли тромбоза. Они приехали со всем оборудованием, посмотрели. Сказали, что если будет необходимость, госпитализируют в "Феофанию". Но необходимости не было", - рассказала потерпевшая.

По ее словам, на лечении в "Феофании" находится ее муж, который также пострадал в ДТП.

"Мы обращались в Администрацию Президента, и моего мужа положили в "Феофанию". При его лечении мы не платим. Он там уже третью неделю", - рассказала В.ЕСАУЛЕНКО.

Она также отметила, что ее лечение покрывает страховка.

"Я сейчас лежу, вставать мне нельзя. Врачи сказали, что до 2 месяцев не нужно и думать об этом", - сказала потерпевшая.

Как известно, В.ЕСАУЛЕНКО и ее муж Дмитрий ехали в машине такси, в которую врезалась "Скорая" из кортежа В.ЯНУКОВИЧА. Водитель такси погиб на месте, а Виктория с мужем были доставлены в больницу с многочисленными травмами. Виктория была в коме.

На пресс-конференции в пятницу В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов, интересовался ли он судьбой пострадавших в ДТП с его кортежем, ответил: "Я сегодня наведу справки. Мы обязательно... Мы обязаны помогать этой женщине и семье того пострадавшего водителя. И это будет так", - пообещал Президент.