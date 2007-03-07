Наоми Кэмпбелл вымоет пол в гараже для мусоровозов

New York Post объявил о начале "общественных работ", на которых целых пять дней, с 19 по 23 марта, будет занята Наоми Кэмпбелл. Раздражительная топ-модель будет подметать и мыть полы в расположенном на Манхэттене гараже для мусоровозов управления коммунального хозяйства Нью-Йорка, в одном из самых бедных и грязных районов Нижнем Ист-Сайде.

Судья Нью-Йорка вынес Кэмпбелл такой унизительный приговор в качестве наказания за то, что она напала на свою домработницу Анну Сколавино, пишет Corriere della Sera. Инцидент произошел в марте прошлого года. Когда Кэмпбелл не нашла джинсов в своей шикарной квартире на Парк Авеню, она набросилась на Сколавино, обвиняя ее в воровстве, и ударила женщину по голове своим мобильным телефоном, украшенным драгоценными камнями. В больнице пострадавшей наложили пять швов, чтобы зашить кровоточащую рану.

Несмотря на целую команду дорогих адвокатов, судья на процессе не поверил в их версию "несчастного случая". Потому что Сколавино - лишь последняя из четырех домработниц и помощниц, которые обвинили чернокожую Венеру в физическом нападении на них.

Единственная уступка, на которую пошел судья, приговоривший Кэмпбелл к терапии для людей с неуравновешенной психикой: он разрешил фотомодели выполнять работу в закрытом помещении. Вдали от нескромных софитов ТВ и папарацци, которые могут запечатлеть ее в каком-нибудь не слишком элегантном виде и поместить фото в таблоидах.

Нечто подобное уже произошло с Бой Джорджем, которого в августе прошлого года приговорили к общественным работам в качестве наказания за преступление, связанное с наркотиками. Все закончилось тем, что в тот же Lower East Side наехало множество представителей СМИ, чтобы понаблюдать за певцом.

По материалам inopressa