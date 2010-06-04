Ураган натворил бед в четырех областях

В Украине от вчерашнего ненастья пострадали Львовская, Волынская, Херсонская и Черкасская области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в результате стихии во Львове и на территории пяти районов области произошло обесточивание 57 населенных пунктов (временно были обесточены три района во Львове, что привело к отключению водоснабжения и прекращению движения электротранспорта).

Во Львове, Городокском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бужском и Пустомитовском районах шквалистыми порывами ветра повреждена кровля 48 частных домов и объектов социально-бытовой сферы. Дождевыми водами подтоплено 59 подвальных помещений жилых домов и 35 приусадебных участков в четырех районах.

При опрокидывании микроавтобуса, падения обломков стекла и строительных конструкций и поражения молнией травмы разных степеней тяжести получили 5 человек во Львове; 1 ребенок (2003 г.р.) в с. Сокольники Пустомитовского района; 1 подросток (1996 г.р.) в с. Туринка Жовковского района, которые были госпитализированы.

По состоянию на сегодняшнее утро во Львове полностью восстановлено электроснабжение, водоснабжение и движение электротранспорта, заверили в МЧС.

На Волыни в Ратновском районе в результате сильных порывов ветра в селах Гута и Заболотье частично повреждены крыши 4 частных жилых домов, 5 хозяйственных зданий и одна школа.

В Херсонской области в результате дождя с градом повреждены кровли и сельскохозяйственные культуры: на территории фермерского хозяйства Козачелагерского сельсовета Горностаевского района частично повреждены кровли 1 административного и 1 хозяйственного здания и 42 га сельскохозяйственных угодий; в с. Новопавлевка Великоалександровского района частично повреждены кровли 11 частных жилых домов.

В Черкасской области в результате сильного ветра и дождя повреждены в с. Калиновка Городищенского района кровли 10 частных жилых домов, учебного заведения и магазина.