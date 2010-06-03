Для МВФ программа Януковича недостаточно конкретна

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) в ходе презентации Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. призвали украинские власти к детализации экономических реформ, а в их реализации ставить перед собой более амбициозные цели.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации Программы представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, в частности, сказал: «Рекомендации являются слишком обобщенными для того, чтобы гарантировать, что они обеспечат решение существующих проблем. Важно, что детализированный план действий дополнительно усиливал бы этапы реформ, которые поданы в этом отчете, среди прочего, предлагая более амбициозный план-график имплементации реформ». В частности, он отметил, что цель сокращать на 1% в год дефицит Госбюджета не достаточно амбициозна, а в результате такого подхода государственный долг будет продолжать увеличиваться.

Говоря о планах украинских властей в борьбе с высоким уровнем инфляции, М.АЛЬЕР сказал: «Поскольку показатель инфляции за 12 месяцев уже измеряется однозначным числом, его сокращение до 5-6% до 2014 года кажется не слишком амбициозной целью. В этом случае показатель инфляции должен сам по себе составлять цель, а не рассматриваться как индикатор успеха».

Как о недостаточно амбициозных планах представитель МВФ также высказался и относительно реформ энергетического сектора и пенсионной системы.

Кроме того, М.АЛЬЕР подчеркнул, что детализированный план действий должен устанавливать четкие приоритеты в осуществлении реформ и последовательность реформ, направленную на реализацию этой программы в кратчайший срок.

Также, по его словам, необходимо оценить, в какую сумму обойдутся реформаторские мероприятия для бюджета страны. «Внедрение некоторых реформ приведет к увеличению расходов бюджета, в частности, в краткосрочной перспективе. В рамках разработки детального плана действий можно было бы определить эти мероприятия и предложить компенсирующие шаги», - сказал М.АЛЬЕР.

В свою очередь глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в целом позитивно охарактеризовал цели и задания Программы, при этом отметив, что во многом его выводы совпадают с предложениями МВФ.

«Есть ряд сфер, в которых поставленные цели недостаточно амбициозны. В частности, реформа пенсий, реформа тарифов на энергоносители и реформа адресной помощи. По нашему мнению, эти реформы нужно внедрять значительно быстрее, как это заложено в Программе», - сказал М.РАЙЗЕР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.