Янукович ликвидировал два института

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Институт проблем национальной безопасности и Национальный институт проблем международной безопасности.

Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

В соответствии с Указом, Президент возложил на Национальный институт стратегических исследований реализацию основных задач, в том числе по направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований, ликвидируемых Института проблем национальной безопасности и Национального института проблем международной безопасности.

Также этим Указом В.ЯНУКОВИЧ утвердил предельную численность работников Национального института стратегических исследований в количестве 350 штатных единиц.

Президент поручил Кабинету Министров Украины решить в установленном порядке вопросы по:

- обеспечению Национального института стратегических исследований дополнительными служебными помещениями, рассмотрев возможность передачи ему помещений ликвидируемых Института проблем национальной безопасности, Национального института проблем международной безопасности;

- передаче Государственному управлению делами бюджетных назначений на фундаментальные исследования, прикладные разработки и подготовку научно-педагогических и научных кадров в сфере национальной безопасности.