До конца 2010 г. Украина намерена упростить таможенные процедуры.

Это предусмотрено Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Реформирование будет проходить в два этапа. На первом (до конца 2010 г.) планируется на 30% сократить количество лицензированных видов деятельности; радикально сократить количество видов деятельности и работ, которые требуют получения разрешений, в том числе отменить обязательную сертификацию услуг; разделение функций стандартизации, контроля соответствия и рыночного надзора (принять закон о рыночном надзоре); внести изменения в закон об аккредитации с целью усилить полномочия национального органа аккредитации и содействовать его международному признанию, принять законы об общей безопасности продукции и об ответственности за убыток, нанесенный дефектной продукцией; создать единый орган по содействию привлечению инвестиций; принять Закон «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в новой редакции.

На втором этапе (до конца 2012 г.) планируется повысить привлекательность бизнес-климата: признать технические стандарты ЕС; упростить таможенные процедуры и повысить их прозрачность; регламентировать проверки: сократить количество органов проверки, поделить предприятия по зонам риска; привести в соответствие с директивами ЕС системы контроля за качеством продовольственных продуктов, включая сертификаты, выводы и другие документы; создать на отдельных территориях специальные режимы привлечения инвестиций.

Программой предусматривается, что по итогам проведения данных реформ Украина на 40 позиций поднимется в международном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2012» по простоте ведения бизнеса (на сегодня Украина в рейтинге на 142-м месте); рост прямых иностранных инвестиций составит 0,5 млрд. долл. США ежегодно, и до конца 2014 г. общий объем привлеченных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций составит 77 млрд. долл. США.

В сфере лицензирования, кроме сокращения лицензированных видов деятельности, предусматривается унифицировать принципы и процедуры получения лицензий; законодательно закрепить критерии, на основании которых принимается решение о введении лицензирования вида деятельности; согласовать стоимость лицензий с фактическими расходами, связанными с предоставлением лицензии.

Для наведения порядка в сфере предоставления госорганами административных услуг необходимо принять закон об административных услугах, которым, в частности, определить порядок определения размеров оплаты за предоставление платных админуслуг, создать единую электронную базу данных админуслуг органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Также в программе отмечается необходимость внедрить электронную государственную регистрацию юрлиц, физлиц-предпринимателей; упростить процедуру добровольного прекращения хоздеятельности предпринимателями; сократить сроки процедуры банкротства, обеспечить паритетность защиты интересов должников и кредиторов.

В сфере упрощения таможенных процедур предусматривается упростить процедуру оценивания таможенной стоимости и привести ее в соответствие с требованиями ВТО и ЕС, в частности ликвидировать планы по мобилизации налогов и сборов для таможенных постов и центров таможенного оформления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.