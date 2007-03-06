Откроется фотовыставка «Украинская повстанческая армия: история непокоренных»

9 марта в 13-00 откроется фотовыставка об УПА «Украинская повстанческая армия: история непокоренных». Будет представлено около полтысячи оригинальных фото, большинство из которых публикуется впервые. Также на выставке впервые будут экспонироваться документы из советских и немецких источников и внутренние документы ОУН и УПА. Выставка организуется в рамках программы «Правда об УПА» Центра национального возрождения им. С.Бандеры и является частью информационной работы в деятельности Всемирного Юбилейного Комитета к 100-летию со дня рождения Р.Шухевича и 65-й годовщине создания Украинской Повстанческой Армии. Выставка будет продолжаться до 11 марта (Украинский дом, ул. Крещатик, 2, Кобзарська світлиця). Телефон: 8 (063) 628-68-68.