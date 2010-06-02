Курсы доллара и евро в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 1 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,58 грн./евро, курс продажи – на 0,2%, до 9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,68 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,83 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 июня понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2475/0,2575 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,62/9,76 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,96 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,88 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2% по сравнению с 1 июня и сегодня составляет 0,2489/0,2584 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,98 грн., евро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,968 грн., евро – 9,48/9,90 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,904/7,949 грн., евро – 9,55/9,80 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,63, к российскому рублю – 0,25781.