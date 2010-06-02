Следствие нашло водителя маршрутки, дверью травмировавшего пассажирку

Во Львове ведется следствие в отношении водителя маршрутного такси, дверью которого была травмирована пассажирка.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГАИ в Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 24-летняя девушку на остановке общественного транспорта пыталась войти в салон маршрутки. Ее голову зажало дверью, но в салон ей войти не удалось. Несмотря на это, водитель начал движение, в результате чего женщина получила травмы.

Водитель, услышав крик девушки, просто открыл дверь, и, не сообщив медикам об этом случае, поехал дальше, догонять график. За медицинской помощью травмированная львовянка обратилась самостоятельно. В больнице ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму шейного отдела позвоночника, и госпитализировали в нейрохирургическое отделение 8-й больницы города Львова, рассказала С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

«Уже установлено, что это совершил 40-летний водитель автобуса, который курсирует во Львове по маршруту №38. Сейчас продолжается следствие, выясняется, в каком состоянии находился водитель, проверяется, не был ли он в состоянии алкогольного опьянения», - отметила представитель областного управления ГАИ.

Она также проинформировала, что во Львове ГАИ начала спецоперацию «Автобус», в ходе которой осуществляется проверка деятельности перевозчиков области.