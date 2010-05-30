Работники завода «Білкозин» прекратили забастовку

Работники ОАО «Прилуцкий завод «Білкозин» после семи дней забастовки заключили с владельцем соглашение о выполнении требований профсоюза и приступили к работе.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзных организаций Черниговской области, одно из главных требований бастующих – погашение задолженности по зарплате - уже выполнено.

После переговоров представителей профсоюза с генеральным директором предприятия Юрием СЕРГИЕНКО было подписано соглашение, предусматривающее своевременную и в полном объеме выплату зарплаты, а также выплату средней зарплаты за время простоя предприятия из-за забастовки.

Также владелец гарантировал недопущение массовых сокращений на предприятии и преследования профсоюзных активистов. Задолженность по другим социальным выплатам (начиная с 2008 года) будет погашена в соответствии с утвержденным графиком, а с 1 сентября должен решаться вопрос повышения тарифных ставок.

Кроме того, во время рабочего совещания в Черниговской облгосадминистрации глава наблюдательного совета завода «Білкозин» Геннадий САФОНОВ дал официальные гарантии выполнения достигнутого соглашения.

После подписания соглашения работники завода прекратили забастовку и приступили к выполнению работы. В случае нарушения подписанных соглашений профсоюз оставил за собой право на возобновление забастовки, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Прилуцкий завод «Білкозин» - единственный в Украине и один из немногих в Европе предприятий, специализирующихся на выпуске искусственных коллагеновых оболочек для использования в производстве колбасных изделий, сосисок и других пищевых продуктов. Сырьевой основой является натуральный экологически чистый коллагеновый белок, который получают путем технологической обработки гольевого спилка шкур крупного рогатого скота.