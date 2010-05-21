Как защитить Генплан Киева от нескончаемых изменений?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО считает для столицы целесообразно утвердить свой новый Генеральный план развития в Кабинете Министров.

Такое мнение он высказал в интервью журналистам после заседания расширенной Коллегии КГГА, посвященного Концепции стратегического развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года. В заседании принял участие советник Президента Украины и член Комитета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО, который предложил столичному руководству утвердить новый генплан города в правительстве.

По убеждению А.ГОЛУБЧЕНКО, благодаря этому шагу город сможет в дальнейшем уверенно развиваться, поскольку в Генплан в таком случае будут вносить лишь минимальные и крайне необходимые изменения.

По его словам, в настоящее время столичная власть вынуждена создавать новый генплан, поскольку в действующий было внесено много несогласованных изменений, из-за чего выполнить его стало трудно: “У нас Генеральный план неплохой, который у нас есть до 2020 г. Но он уже изменился настолько, что от него ничего не осталось. Почему? Потому что левая рука утверждала, а правая вносит изменения... Если бы это было утверждено Кабинетом Министров и нужно было бы для внесения изменений решение Кабинета Министров, Генеральный план никто бы не изменил”.

Поэтому А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что поддерживает предложение В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

“Если бы мы не вносили столько изменений, он (существующий Генплан Киева – УНИАН) был бы нормальный и работал. Можно говорить, или не говорить, но мы забыли о законе в последние годы и стали действовать в соответствии с тем, что мы хотим”, - прокомментировал первый заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, разработку нового генплана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроения и архитектуры».

22 апреля с.г. Градостроительный совет одобрил концепцию Генплана Киева до 2025 года стоимостью 400 млрд. грн., из которых жилищное строительство, – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., инженерная инфраструктура – 52 млрд. грн., социальные объекты – 25 млрд. грн., озеленение – 5 млрд. грн.