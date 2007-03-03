В Украине родился младенец с рекордным весом

11:18, 03 марта 2007
Общество
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Роженице делали кесарево сечение

Малыш с рекордным для Украины весом в 5,8 кг появился на свет в Калуше Ивано-Франковской области.

Ребенок родился в семье работников химпредприятия Карпатнефтехим, пишет газета Сегодня.

"Мы были готовы, что  ребенок будет крупненьким, но не насколько же! И ползунки уже приготовили, как для нормального малыша", - рассказала мама богатыря.

Из-за больших габаритов ребенка женщина не могла родить сама, ей делали кесарево сечение.

В роддоме признались, что у них даже нет весов для взвешивания такого крупного ребенка. Обычные весы для младенцев рассчитаны на 5 кг.

Родители предполагают, что сын пошел в отца, который весит около ста килограмм. 

Корреспондент

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