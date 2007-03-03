В Украине родился младенец с рекордным весом
11:18, 03 марта 2007Общество
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Роженице делали кесарево сечение
Малыш с рекордным для Украины весом в 5,8 кг появился на свет в Калуше Ивано-Франковской области.
Ребенок родился в семье работников химпредприятия Карпатнефтехим, пишет газета Сегодня.
"Мы были готовы, что ребенок будет крупненьким, но не насколько же! И ползунки уже приготовили, как для нормального малыша", - рассказала мама богатыря.
Из-за больших габаритов ребенка женщина не могла родить сама, ей делали кесарево сечение.
В роддоме признались, что у них даже нет весов для взвешивания такого крупного ребенка. Обычные весы для младенцев рассчитаны на 5 кг.
Родители предполагают, что сын пошел в отца, который весит около ста килограмм.
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