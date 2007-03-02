В Словакии взорвался склад боеприпасов

В Западной Словакии в населенном пункте Новаки сегодня произошел взрыв на складе боеприпасов.

Как передает ИТАР-ТАСС, по предварительным данным, погибло 2 человека, 5 человек получили тяжелые ранения и 42 - средней и легкой степени тяжести. На территории военного комплекса бушует пожар.

Взрыв произошел в помещении, где проводилась ликвидация ненужных для словацкой армии боеприпасов.

На месте трагедии находятся десятки бригад пожарных и спасателей.