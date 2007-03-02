В Словакии взорвался склад боеприпасов
21:42, 02 марта 2007Общество
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Погибли двое и ранены 47 человек
В Западной Словакии в населенном пункте Новаки сегодня произошел взрыв на складе боеприпасов.
Как передает ИТАР-ТАСС, по предварительным данным, погибло 2 человека, 5 человек получили тяжелые ранения и 42 - средней и легкой степени тяжести. На территории военного комплекса бушует пожар.
Взрыв произошел в помещении, где проводилась ликвидация ненужных для словацкой армии боеприпасов.
На месте трагедии находятся десятки бригад пожарных и спасателей.
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