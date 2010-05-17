Янукович надеется, что Украина и Россия создадут ряд СП

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что Украина и Россия создадут ряд совместных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по результатам их переговоров.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что завтра в Киеве состоится украинско-российский бизнес-форум. Он надеется, что представители бизнеса двух стран выскажут свои мнения по тем или иным вопросом, и там, где будет понятно, что объединение тех или иных направлений будет служить развитию, будут звучать предложения создать совместные предприятия, холдинги, которые будут совместно работать и дополнять друг друга.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что такие совместные предприятия будут способствовать не только развитию экономик двух стран, но и будут делать их конкурентоспособными.