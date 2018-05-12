Кто лоббирует интересы российских дистрибьюторов в Украине

Неспоримое лидерство за Вадимом Колесниченко, дальше идут Ирина Бережная, Дмитрий Табачник, Алексей Костусев и, к сожалению, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко...

Казалось бы, тема дублирования иностранных фильмов на государственный язык исчерпалась еще несколько лет назад. Но нет… С приходом нового президента и правительства к власти только и слышим, как в Украине что ни день кто-то берется защищать российское. Теперь они решили, что украинское дублирование им не подходит.

Кино и «Регионы» Здравых аргументов против обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык пока не прозвучало ни одного.

Зато критика звучала и звучит со стороны небольшой группы людей, которую смело можно назвать группой «гуманитарных ястребов» в Партии регионов. Неоспоримое лидерство за королем украинофобии Вадимом Колесниченко, который заявляет о якобы убытках, причиненных украинскому прокату обязательным дублированием, дальше идут Ирина Бережная – близкий друг известного своими интересами в прокатном бизнесе Бориса Фуксмана, «любитель» всего украинского Дмитрий Табачник, бывший глава антимонопольного комитета Алексей Костусев, вице-премьер министр по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко... Вот, наверное, и все. Однако эта немногочисленная группа проявляет чрезвычайную активность.

Так, Вадим Колесниченко прославился оглашением “статистики” (составленной явно не в Украине), которую потом, не очень ревизуя, ретранслировали и другие участники этой группы. В частности, по информации этого господина, более чем сотня фильмов в 2008–2009 годах не попали в прокат из-за дублирования на украинский, по той же причине якобы закрылись 26 кинотеатров.

Убийственные аргументы, что и говорить... Однако оказывается, что большинство фильмов из списка непоказанных в Украине или все-таки крутились в Украине, или их не показывали ввиду очень низкого художественного качества, что в конечном итоге привело к их полному провалу в прокате даже в странах-производителях – например, в России. В частности, демонстрировались в Украине указанные в списке Колесниченко как недоступные украинскому зрителю, “Зеленый театр в Земфире”, “Качели” и даже “оскароносный” “Джуно”, который, несмотря на то, что прокатчики продавили его озвучание на русский, полностью провалился в украинских кинотеатрах.

Такая же ситуация и с 26 кинотеатрами, которые закрылись якобы из-за украинского дубляжа. Выяснилось, что речь идет преимущественно о запущенных еще с советских времен коммунальных предприятиях и обычных сельских клубах. Вспомнить из этого списка стоит лишь одесский кинотеатр “Уточкино”. Он заслуживает быть признанным исторической достопримечательностью – как один из самых старых наших кинотеатров Украины. Его кинозал был построен в начале ХХ века – еще под немое кино...

При этом сегодня открываются много новых кинотеатров. Старые – переоснащают новым оборудованием. За последние годы новое оборудование, в том числе для просмотра фильмов в формате 3D, было установлено в 40 кинотеатрах. Планируется установить такое оборудование еще в 90...

Но все это, конечно, не мешает ястребам от ПР и дальше нападать на украинский дубляж, каждый раз подавая к критике новые псевдоаргументы. То они прикрываются правами граждан, то правами прокатчиков – но не украинских. Договорились до фантастических вещей...

Именно из сферы фантастики (это чтобы не сказать другое слово) заявление Дмитрия Табачника об снижении из-за украинского дубляжа количества зрителей во Львове (!), а также о том, что львовские кинопрокатчики намерены в судебном порядке его отменять. Нам обнаружить, кто такие “львовские кинопрокатчики”, так и не удалось... Более того, такого понятия, как «львовские кинопрокатчики», просто не существует, поскольку в Украине нет раздела прокатчиков по региональному признаку. Позже, на некоторых веб-сайтах понятие “львовские прокатчики” стало употребляться в ироническом плане, как и “жертвы львовского метро” (во Львов нет метро).

Можем выразить сожаление, что к кругу этих горе-не-гуманитариев примкнул такой вроде бы опытный политик, как Владимир Семиноженко. Лишь вступив в должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, он сразу принялся критиковать дублирование на украинский, сказал, что его «охватывает ужас, когда он слышит очередной фильм в украинском дубляже».

Если вы, господин вице-премьер-министр, считаете низким качество дублирования, то кто мешает вам его улучшить?

Но после еще одного заявления Семиноженко – о том, что его вроде бы беспокоит дублирование русскоязычных фильмов на украинский, – стало ясно: вице-премьер в кинотеатры не ходит. Дело в том, что их никто не дублирует...

– Нет, Боже упаси! – говорит глава Службы кинематографии Анна Чмиль, – чтобы кто-то дублировал фильмы российского производства. Такое бывает чрезвычайно редко. Если это блокбастеры, то дистрибьюторы заинтересованы в том, чтобы их увидели как можно больше людей, тогда они дублируют. А остальные – только субтитруются.

Можете не поверить словам госпожи Чмиль и просто сходить в кинотеатр...

Более того, господин Семиноженко может включить телевизор и убедиться, что и там русскоязычные фильмы на наших телеканалах не дублируются и не озвучиваются на украинский.

Подавляющее большинство развлекательных передач, шоу тоже идут на русском...

Семиноженко просит министра культуры и туризма «проанализировать правовое поле выполнения закона о кинематографии, предусматривающего обязательное дублирование фильмов».

Грош цена компетентности гуманитарного вице-премьера, который считает, что министр должен искать какие-то лазейки в законе... Министерство культуры выполняет лишь то, что прописано в законе о кинематографии, тем более что толкование данному закону дал Конституционный суд Украины.

«За», потому что украинское

Сами россияне признают, что наши специалисты дублируют фильмы лучше, чем в России, потому что у нас нет «конвеера». Над каждым фильмом, по словам, режиссера кинодубляжа Костя Линартовича, который работал над первым дубляжом в Украине, – мультфильмом «Тачки», работает многочисленный коллектив – около 30 человек.

Переводчик Федор Сидорук отмечает, что каждый фильм в процессе дубляжа проходит несколько степеней контроля, потому что сами кинопроизводители заинтересованы, чтобы дубляж их продукции был самого высокого качества, что, в свою очередь, обеспечивает ленте успех в прокате. Для контроля производители фильмов специально посылают своего супервайзера, который держит под контролем весь дубляж – ведь они сами за это платят деньги. А дубляж одного фильма в среднем стоит около 25 тысяч долларов.

По мнению режиссера Андрея Дончика, в условиях, когда в Украине не производятся фильмы, дублирование на украинский стало для молодых актеров той актерской школой, которую у них отняли, разрушив отечественный кинематограф. «Не отбирайте хоть это», – сказал он недавно на круглом столе в Кабмине, посвященном проблемам дублирования.

Стоит отметить, что это не только школа, но и реальные заработки забытых государством украинских актеров. Да, за год украинские актеры, дублируя иностранные фильмы, зарабатывают в целом около 7 млн. грн.

– Думаю, все те политики, которые говорят о дублировании, – говорит владелец дистрибьюторской кинокампании B&H Film Distribution Богдан Батрух, – не понимают, о чем говорят. В действительности количество зрителей в кинотеатрах растет, причем именно благодаря тому, что дублирование идет по-украински. Они могут запретить показывать фильмы на украинском, но это был бы очередной Эмский указ... Что бы они ни делали, украинский язык будет в кино. Потому что посещаемость кинотеатров и отзывы, какие мы имеем от зрителей, расставляют все точки над «і». Они не понимают одного, что и в Луганске, и в Донецке – всюду в Украине – люди хотят смотреть фильмы на украинском языке. Они нам – дистрибьюторам – предлагают выбирать. Так мы уже выбрали! Мы будем дублировать фильмы исключительно на украинский, потому что так хотят украинские зрители. А против них мы идти не можем! Это и ответ Колесниченко. Возможно, его и огорчает то, что в Донецке, Луганске, Харькове ходят в кинотеатры, но это факт! Конечно, Партию регионов разочаровывает то, что сознание людей в Восточном регионе не такое, как еще три-четыре года назад назад. Хочу чтобы раз и навсегда все поняли, что ни одна дистрибьюторская компания в Украине не будет добавлять к украинскому какую-то другой язык.

Так чего хотят «регионалы»? Чтобы и дальше в Украину ввозились иностранные (не российские) фильмы из России, как это было до 2007 года?! Чтобы деньги шли только российским компаниям?

Оксана Климончук