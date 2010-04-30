Шуфрич "успокоил": угрозы паводка на Дунае нет, но ситуация может измениться

Глава Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что паводка на Дунае не ожидается, но ситуация может измениться.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал вчера, ознакомившись совместно с председателем Государственного комитета по водному хозяйству Василием СТАШУКОМ с состоянием сооружений противопаводкового комплекса вдоль украинского участка реки Дунай.

«Угрозы паводка для жителей Придунавья нет, но ситуация может измениться в любую минуту», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

«Мы осмотрели всю берегоукрепительную линию украинского участка Дуная в Одесской области на протяженности 160 километров, - отметил Н.ШУФРИЧ. - К сожалению, пока состояние этих сооружений неудовлетворительное. Вынужден констатировать, что мы существенно отстаем по уровню берегоукрепительных работ от наших румынских соседей. И это является предметом тщательного внимания со стороны Кабмина Украины».

По словам министра, сейчас Госкомитетом по водному хозяйству разработана программа по комплексному обеспечению берегоукрепительных мероприятий на общую стоимость 364 млн. грн. «В случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера в Одесской области, ориентировочные убытки могут быть в пределах 2,5-3 млрд. грн., поэтому дешевле и эффективней принять меры по подготовке к возможному поднятию уровня воды», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По словам министра, «берегоукрепительные дамбы на отдельных участках Дуная должны быть на уровне 6 метров, а они сегодня значительно ниже. Эти работы реально проводились последний раз несколько десятков лет назад». Министр прогнозирует, что в случае подтопления пострадают не только населенные пункты, но и несколько промышленных предприятий стратегического значения для этого региона могут быть выведены из рабочего состояния. «Все это требует вмешательства со стороны государства», - подчеркнул он.

Н.ШУФРИЧ заявил, что намерен «инициировать вопрос о выделении необходимых средств для решения этой проблемы». В частности, нужно профинансировать начало работ за счет резервного фонда Кабмина с тем, чтобы завершить часть работ после внесения изменений в госбюджет-2010.

«Завершить проект необходимо в течение максимум трех лет, - подытожил глава МЧС, - мы не должны каждую зиму переживать по поводу того, какой будет уровень воды на Дунае. Мы должны сделать все, чтобы этот регион перестал быть потенциально опасным».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Одесской области, Н.ШУФРИЧ и В.СТАШУК провели в Ренийском районе Одесской области заседание межведомственного штаба по координации действий центральных и местных органов власти по предотвращению затопления украинской придунайской территории вследствие возможного паводка. В селе Орловка развернут передвижной пункт Управления МЧС.