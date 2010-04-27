Криворожскому железорудному комбинату нанесен полумиллионный ущерб

В результате незаконных действий ОАО «Сухая Балка» по захвату и уничтожению имущества, принадлежащего ОАО «Криворожский железорудный комбинат», предприятию нанесен ущерб в размере более 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил директор по закупкам и логистике КЖРК Анатолий ГОРНОСТАЕВ.

По его словам, ряд объектов недвижимого имущества, в том числе и железнодорожные пути КЖРК, по распоряжению руководства «Сухой Балки» обнесены забором и демонтируются. В настоящее время «Сухая Балка», захватив имущество, принадлежащее Криворожскому железорудному комбинату, перешла от демонтажа ж/д пути к его уничтожению. «Мы лишены возможности отследить полный объем нанесенных КЖРК убытков, так как работы по демонтажу нашего имущества ведутся за забором. Но то, что мы в состоянии увидеть, свидетельствует о том, что размер ущерба уже составляет более 500 тыс. грн. и с каждым днем продолжает расти», - сказал А.ГОРНОСТАЕВ.

При этом он выразил недоумение относительно бездействия правоохранительных органов, несмотря на обращения КЖРК с просьбой защитить имущество комбината от незаконного захвата и уничтожения.

Как сообщал УНИАН, по данным КЖРК, с 21 апреля и по сегодняшний день представители горно-обогатительного комбината ОАО «Сухая Балка» захватили и приступили к незаконной разборке принадлежащих КЖРК подъездных железнодорожных путей. По факту начала противоправного демонтажа ж/д путей КЖРК направил ряд телеграмм и заявлений к Президенту Украины, в Генеральную и областную прокуратуру, в Службу безопасности Украины. Представителями МВД был составлен соответствующий акт по факту проводимого демонтажа ж/д путей, однако милиция пока воздерживается от каких-либо комментариев по данному вопросу.

Как сообщалось, конфликт между ГОК ОАО “Сухая Балка” (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящим в группу Evraz (РФ), и ОАО “Криворожский железорудный комбинат”, управляемым группой “Приват” на паритетных началах с “Метинвестом”, возник вокруг использования подъездных железнодорожных путей.

Руководство КЖРК обвинило горно-обогатительный комбинат “Сухая Балка” в нанесении ущерба подъездным железнодорожным путям и оборудованию, принадлежащим КЖРК, а также в самовольном создании системы железнодорожного транспортного обслуживания без получения необходимых разрешений и согласований. В “Сухой Балке”, в свою очередь, продолжают настаивать на невыполнении КЖРК договорных обязательств по транспортировке сырья со складов ГОКа.

ОАО «Криворожский железорудный комбинат» (г. Кривой Рог) - крупнейший в Украине производитель агломерационной железной руды, годовая добыча комбината составляет около 6 млн. тонн.