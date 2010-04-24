В Газпроме говорят, что Нафтогаз может потерять где-то $35 миллионов

НАК «Нафтогаз Украины» может потерять 35 млн. долларов из-за снижения ставки транзита газа, считает начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

Об этом он сказал изданию "Зеркало недели".

По его словам, если для Украины цена газа со второго квартала года уменьшится, приблизительно, до 230 долларов за 1000 кубометров, то, по предварительным расчетам, на 0,24 дол. снизится и ставка транзитного тарифа, поскольку она привязана в формуле к цене газа, и составит около 2,6 дол. за транспортировку 1000 кубометров на 100 км газопровода.

Как сказал А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ, в первом квартале ставка составляла 2,78 дол., во втором ожидалась на уровне 2,84-2,88 дол. В этой сумме 2,04 дол. - составляющая тарифа, которая зависит лишь от инфляции в Евросоюзе, а около 0,8 дол. - топливная составляющая.

Если учесть, что на 2010 год «Газпром» заявил объем транзита через территорию Украины в 116 млрд. кубометров, то из-за снижения ставки транзита «Нафтогаз» может потерять, по приблизительным расчетам, почти 35 млн. дол., отметил он.