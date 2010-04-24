Семиноженко: зачем озвучивать русские фильмы по-украински?

Вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил Министерству культуры и туризма проанализировать правовое поле, связанное с выполнением закона о кинематографии, которое вызывает справедливые нарекания.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера, подчеркивая, что, прежде всего, это касается озвучивания русскоязычных телевизионных фильмов украинским языком.

В ближайшее время состоится круглый стол при участии правительственных чиновников и экспертов, где будут обсуждаться вопросы развития отечественного кинематографа.

«Когда мы обсуждаем эту тему, не нужно путать - большое украинское кино или кино на украинском. Приоритетом должно быть качество того, что мы смотрим. Поэтому наша цель - конкурентоспособный украинский культурный продукт и возможность зрителя выбирать кино по своим интересам», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.