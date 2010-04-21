Четвертая жертва черниговского маньяка с лопатой выжила (фоторобот убийцы)

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ взял под личный контроль расследование трех жестоких убийств в Чернигове.

Об этом сообщает официальный сайт Управления внутренних дел Украины в Черниговской области.

Как отмечают в милиции, четвертая жертва убийцы осталась живой и смогла дать приблизительные приметы преступника. На сайте УВД обнародован фоторобот убийцы.

Оперативники проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию преступника. Проверяются лица, которые могут быть причастны к убийствам, - ранее судимые, наркоманы, люди с неустойчивой психикой. По раскрытию убийств работает следственно-оперативная группа во главе с начальником УМВД в Черниговской области Александром МИХАЙЛИКОМ.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове вечером 20 апреля в течение нескольких часов с чрезвычайной жестокостью были убиты три человека. У всех погибших полностью разбиты головы неизвестным предметом, возможно, лопатой.