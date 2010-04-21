В Запорожье 5-летний ребенок выпал из автобуса на проезжую часть
Диагноз - черепно-мозговая травма
В Запорожье 5-летний ребенок выпал из автобуса на проезжую часть.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, ДТП произошло 20 апреля около 16.00.
"По предварительным данным, одна из пассажирок автобуса не усмотрела за своим ребенком, в результате мальчик открыл двери запасного выхода из транспортного средства и выпал на проезжую часть", - сообщили в ЦОС.
Каким образом 5-летнему малышу удалось открыть двери запасного выхода: имела место только невнимательность матери или несоблюдение норм и требований техники безопасности при осуществлении пассажироперевозок, сейчас устанавливается.
Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма".