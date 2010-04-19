К задержанным участникам акции памяти Максима Чайки не пускают адвокатов

В Одессе милиция не пускает адвокатов к задержанным участникам акции памяти погибшего год назад студента университета Максима Чайки.

Об этом говорится в заявлении соорганизатора субботней акции – общественной организации «Свободная Одесса».

В частности, после завершения субботних акций молодежных организаций, посвященных памяти М.Чайки, задержаны без объяснения причин и подвергаются допросам Дмитрий ЛИНЬКО, Алексей МАКАРОВ, Екатерина ОВРАМЕЦ, Виталий КРАСНОЩЕК и Даниил КОРЧИНСКИЙ, подчеркивается в заявлении.

Причем, отметил в интервью УНИАН лидер «Свободной Одессы» Марк СОКОЛОВ, задержанных подвергают допросам в ночное время и не допускают адвокатов. А из неофициальных источников стало известно, сказал он, что задержанным инкриминируют «хулиганство» - якобы накануне они забрызгали зелёнкой офис телеканала «АТВ», принадлежащий одесскому экс-депутату Игорю МАРКОВУ.

“Фактически мы стали свидетелями милицейской травли тех сил и их активистов, которые неоднократно поднимали вопрос о привлечении к ответственности как самого И.МАРКОВА, так и его окружения за разжигание межнациональной розни и создание общественно-гражданского противостояния в Одессе и южном регионе Украине”, - говорится в заявлении «Свободной Одессы».

В этой общественной организации называют незаконными аресты представителей украинских патриотических организаций и расценивают их «как провокации и неприкрытое начало репрессий, заказанных украинфобом МАРКОВЫМ и теми силами, которые стоят за ним».

Как сообщил М.СОКОЛОВ, 20 апреля в 12.00 активисты патриотических организаций и партий проведут пикетирование здания облуправления милиции в Одессе с требованием «немедленного освобождения всех задержанных и прекращения репрессий в отношении украинских патриотов».

Получить комментарии руководства УМВД Украины в области по поводу происходящего корреспонденту УНИАН не удается. Как сообщила в ответ на запрос руководитель ЦОС Ольга БОГАЧЕНКО, начальник облуправления Михаил ЯЦКОВ находится на совещании у главы облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА.

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля 2009 года в драке в Одессе был убит 21-летний активист националистической организации “Слава і Честь”, студент-четвертокурсник отделения журналистики Одесского национального университета Максим Чайка.

Виновники убийства до сих пор не найдены. По подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен активист объединения «Антифа».

В эту субботу, 17 апреля, более тысячи одесситов провели марш, посвященный годовщине со дня гибели М.Чайки.

Участники акции прошли от памятника Шевченко к месту гибели М.Чайки на Александровском проспекте, где почтили его память минутой молчания и возложением цветов. Далее колонна направилась на Куликово поле, где прошел концерт памяти М.Чайки.