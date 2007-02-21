В Одессе третий за последние дни случай осквернения еврейских памятников

В Одессе зафиксирован третий за последние дни случай осквернения еврейских памятников и историко-культурных объектов.

Как сообщил УНИАН представитель одной из еврейских общин, злоумышленники нарисовали свастику и слова «С праздником Холокоста» на мемориальной доске, установленной на доме № 44/46 по улице Ришельевской. Памятный знак посвящен врачу, публицисту и общественному деятелю Леону ПИНСКЕРУ.

Как заявил на встрече с журналистами заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области Дмитрий ФУЧЕДЖИ, «по фактам осквернения памятников возбуждено уголовное дело, согласно ст. 296 УК Украины. Это – кощунство, тем более в Одессе, где живут представители 130 национальностей. Раскрыть преступление по осквернению Мемориала жертвам нацизма и могил на Третьем еврейском кладбище – дело чести для одесской милиции. Сейчас по этому делу работает оперативно-следственная группа».

По словам Д.ФУЧИДЖИ, подобное преступление было совершено 20 апреля минувшего года – в день рождения Гитлера. Злоумышленник был задержан, однако прокуратура не усмотрела в его действиях состава преступления. Поэтому вандал привлечен только к административной ответственности - за мелкое хулиганство.

Как сообщал УНИАН, за последние дни в Одессе были осквернены Мемориал жертвам нацизма, расположенный на Люстдорфской дороге, и около полутысячи могил на Третьем еврейском кладбище.

Справка УНИАН. Л.ПИНСКЕР родился в Одессе, окончил местный Ришельевский лицей и медицинский факультет Московского университета. Работал в госпитале во время Крымской кампании. Был потрясен еврейскими погромами 1881 года и равнодушным отношением к ним российской интеллигенции. Написал книгу «Автоэмансипация», в которой высказал мнение о необходимости «самоосвобождения» евреев и создания собственного государства. Позже возглавил общество «Монтефиоре», помогавшее евреям, поселившимся в палестинских колониях. Умер в Одессе в 1891 году. Как отмечают историки, смертью этого человека "завершилась целая эпоха в еврейском движении за национальное возрождение". В 1934 году прах Л.ПИНСКЕРА перезахоронен в Иерусалиме.