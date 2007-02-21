Блок Тимошенко прекращает все голосования по земле в Киеве

Фракция БЮТ в Киевсовете не будет голосовать на сессиях за какие-либо земельные вопросы до введения аукционов по продаже и аренде земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на заседании фракции БЮТ в Киевсовете, которое состоялось сегодня вечером, было принято единогласное решение прекратить голосование по каким-либо земельным вопросам. Мораторий на голосование касается не только следующей сессии 22 февраля, но и всех последующих сессий, вплоть до введения открытых аукционов по продаже и аренде земельных участков на конкурсных принципах.

Как отмечается в сообщении, это решение было принято в связи с необходимостью раз и навсегда остановить „дерибан" земли в г. Киеве. Это возможно только при одном условии – введении в действие открытых земельных аукционов.