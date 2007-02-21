Прокуратура Киева установила многомиллионные злоупотребления

Прокуратура города Киева установила многомиллионные злоупотребления при создании культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по данным прокуратуры, в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства при создании комплекса «Мистецький арсенал» разоблачены многочисленные факты нарушений, допущенных служебными лицами КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ», которыми государству нанесен многомиллионный ущерб, что подтверждается и выводами специалистов ГлавКРУ. В частности, установлено финансовых нарушений на сумму почти 9 млн. грн. и на более чем 17 млн. грн. нарушений при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений служебными лицами КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, комплекс «Мистецький арсенал» создается с целью презентации украинской культуры, сохранения и приумножение национального художественного богатства Украины.

Первый этап строительства арсенала должен быть завершен в 2009 году открытием первой очереди музейного комплекса, второй и третий – предусматривают строительство современного музейного комплекса на склонах Днепра, центром которого будет «Мистецький арсенал», и в который также будет входить современная, в том числе и туристическая инфраструктура.

Строительство первой очереди культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» в Киеве обойдется в 1,3 млрд. грн.

В государственном бюджете на 2007 год предусмотрено 75 млн. грн. на финансирование создания культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».