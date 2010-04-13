Российские военные могут шагать по Крещатику без разрешения ВР

У военных экспертов нет однозначной позиции относительно того, нужно ли разрешение Верховной Рады на допуск на территорию Украины военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для участия в парадах 9 мая по случаю Дня Победы.

Как заметил в комментарии УНИАН руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ, если речь идет о военнослужащих Черноморского флота РФ, которые служат на территории Украины, в частности в Севастополе, и будут принимать участие в парадах в других городах государства, то такого разрешения парламента, конечно, не нужно.

“С другой стороны, если речь идет не о представителях ЧФ, а о других военных, которые прибудут в Украину с территории России, то с точки зрения чистоты законодательства решение парламента для их допуска и пребывания на территории Украины нужно”, - пояснил эксперт.

В то же время, С.ЗГУРЕЦ уточнил, если эти военные прибудут на территорию Украины без оружия, то их можно считать членами военной делегации, которая принимает участие в мероприятиях международного военного сотрудничества по утвержденному плану Министерства обороны Украины, но не в военном учении, а следовательно, подобные визиты не нуждаются в согласовании на законодательном уровне.

В свою очередь, редактор издания “Флот 2017” военный эксперт Дмитрий ТИМЧУК сообщил, что в конце каждого года в Министерстве обороны Украины утверждается план мероприятий международного военного сотрудничества, который, в частности, предусматривает взаимные визиты военных. Если речь идет об участии иностранных подразделений с оружием, вооружением, боевой техникой в военных учениях на территории Украины, то решение о допуске таких военнослужащих и их пребывании в государстве предоставляется Верховной Радой на законодательном уровне.

В то же время, источник в Минобороны Украины сообщил УНИАН, что российские военные прибудут без стрелкового оружия или с учебным оружием и будут иметь статус военной делегации, но не участников военных учений. Поэтому, отметил собеседник агентства, никакое разрешение Верховной Рады для их прибытия не нужно.

Как сообщал УНИАН, 1040 военнослужащих Вооруженных сил России примут участие в параде войск 9 мая в пяти городах Украины - Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи и Николаеве. Подавляющее большинство участников парадов с российской стороны являются военнослужащими Черноморского флота РФ. В то же время, в Киеве в параде совместно с украинскими военными примет участие российская воздушно-десантная рота в количестве 69 человек и знаменная группа роты почетного караула.

8 апреля оппозиционное правительство поручило народному депутату от НУ-НС, вице-премьер-министру оппозиционного правительства Борису ТАРАСЮКУ обратиться с депутатским запросом в Министерство обороны Украины с требованием предоставить информацию о возможном участии военнослужащих РФ в военном параде в Киеве по случаю Дня Победы.

Оппозиция требует от Президента Украины и органов исполнительной власти неуклонного соблюдения и выполнения положений Закона “О порядке допуска и условиях пребывания подразделений Вооруженных сил других государств на территории Украины”. Как указывается в законе, подразделения иностранных государств могут допускаться на территорию Украины в соответствии с определенным порядком. В частности, министр иностранных дел должен внести соответствующее представление, согласованное с Министерством обороны, на утверждение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В свою очередь, решение СНБО должно быть имплементировано указом Президента, который впоследствии утверждает Верховная Рада.