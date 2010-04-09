Одесские милиционеры стреляли на поражение по участникам массовой драки

В Одессе наряд милиции был вынужден применить огнестрельное оружие в связи с дракой возле одного из местных баров.

Как сообщили УНИАН в ЦОС областного управления милиции, двое хулиганов, попытавшихся разоружить сотрудников полка патрульно-постовой службы, получили легкие ранения. Сейчас они находятся в больнице под охраной.

В милиции уточнили, что «всего в ночной драке на улице Дальницкой принимали участие семь граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения».

Когда по телефонному вызову на место происшествия прибыл наряд ППС и попытался разнять группу дерущихся, это вызвало у хулиганов агрессию: они сначала бросали в милиционеров камни, а затем попытались их разоружить. Не утихомирили хулиганов и выстрелы в воздух - пришлось стрелять на поражение, говорится в сообщении.

После этого участники драки, включая раненых, попытались скрыться с места происшествия, развежавшись по домам, где их и вскоре задержали сотрудники милиции.

Сейчас 5 участников драки, которые не попали в больницу, дают разъяснения относительно своего поведения.

Собранные по факту происшествия материалы направлены в Малиновскую районную прокуратуру с целью определения законности применения оружия представителями закона.