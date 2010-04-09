С понедельника киевлянам начнут отключать отопление

С 12 апреля в жилых домах Киева начнут отключать отопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, учитывая стабильный благоприятный температурный режим, городская власть решила начать отключение жилого фонда от отопления с 12 апреля.

С понедельника по графику тепло начнут отключать в жилых домах города. В социальных учреждениях: детских садах, школах, учебных заведениях, лечебно-профилактических и медицинских заведениях и тому подобное тепло будут отключать в соответствии с письменными заявлениями балансодержателей.

Как проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО, сейчас готовится соответствующее распоряжение КГГА.